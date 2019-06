2. Juni 2019, 18:58 Uhr Bundestraße 16 Zu nah am Wasser gebaut

Im schwäbischen Höchstädt streiten sie seit Jahrzehnten über eine Umgehung - nun gibt einen Kompromissvorschlag

Von Christian Sebald

Für die Straßenplaner bis hinauf ins Bundesverkehrsministerium ist klar: Die Bundesstraße 16 zwischen Günzburg und Regensburg ist überregional bedeutsam. Deshalb geht es nicht an, dass sich auf ihr immer noch Tausende Lkw, Lieferwagen und Pkw am Tag durch einige Orte quälen. Also bauen sie eine Umgehungsstraße nach der anderen für die B 16. In Höchstädt a. d. Donau kommen sie nicht voran. Dort streiten Stadtrat, Naturschützer und Bauern seit Jahrzehnten erbittert über die Umgehung. Jetzt regt Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) einen Kompromiss an. Der stand freilich schon einmal vor mehr als 20 Jahren zur Debatte. Dem Bund Naturschutz (BN), dem erbittertsten Gegner des Projekts, sind die Pläne grundsätzlich zu klotzig.

Zuletzt wollten die Straßenplaner und der Höchstädter Bürgermeister Gerrit Maneth (Freie Wähler) mit dem Kopf durch die Wand. Sie wollten die neue B 16 mitten durch das Wasserschutzgebiet der Stadt legen, in dem das Trinkwasser für die gut 6700 Höchstädter gefördert wird. Von dem Schutzgebiet und ihrer Trinkwasserversorgung wollte sich die Stadt trennen. Bürgermeister Maneth nennt dafür zwei Gründe: "Höchstädt wächst, wir brauchen Platz für neue Wohn- und Gewerbegebiete." Und den gibt es aus seiner Sicht nur im Norden der Stadt, denn im Süden ist die Donau. Zum anderen muss das Höchstädter Wasserwerk mit seinen zwei Trinkwasserbrunnen demnächst saniert werden. Also plädierten Maneth und eine knappe Mehrheit seiner Stadträte dafür, dass sich Höchstädt einer überregionalen Trinkwasserversorgung anschließt. Damit hätten sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie könnten sich die Sanierung ihrer Wasserversorgung sparen. Und die Umgehung könnte durch das dann nicht mehr nötige Wasserschutzgebiet führen. Bisher geht das nämlich nicht. In Wasserschutzgebieten hat der Grundwasserschutz Vorrang vor einer neuen Straße. Wenn doch eine Straße durch ein Wasserschutzgebiet gelegt werden muss, dann mit extrem hohem und teurem Aufwand, um Gefahren für das Grundwasser möglichst auszuschließen.

Doch so einfach wie sich die Straßenplaner und Maneth die Auflösung des Wasserschutzgebiets vorgestellt hatten, geht das nicht. Nicht nur der BN protestierte wütend dagegen. Sondern auch die Wasserwirtschaftsverwaltung. Schon vor Monaten hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Maneth und seinen Stadträten klar gemacht, dass es massiven Widerstand dagegen leisten wird. Eine dezentrale, ortsnahe Trinkwasserversorgung habe von Gesetzes wegen gesehen Vorrang vor einer zentralen durch einen überregionalen Versorger, das Höchstädter Grundwasser sei von hervorragender Qualität, das Wasserschutzgebiet habe eine hohe Bedeutung für die gesamte Region, heißt es in einem internen Schreiben der Behörde an die Lokalpolitiker. Die Experten an der Regierung von Schwaben und im Umweltministerium teilen die Überzeugung. Umweltminister Glauber hat deshalb Maneth gegenüber bekräftigt, dass der Freistaat an dem Schutzgebiet festhält.

Allerdings hat Glauber ihm einen Kompromiss in Aussicht gestellt. Wenn die Stadt die Trasse für die Umgehung nach Süden verschiebt, ist der Freistaat bereit, das Schutzgebiet "geringfügig anzupassen". Maßstab der neuen Planung soll die Trasse für die Umgehung sein, für die sich die Höchstädter bereits 1996 per Bürgerentscheid ausgesprochen hatten und die exakt am Wasserschutzgebiet entlang führt. Zwar haben die Lokalpolitiker die Variante immer kritisch gesehen - "weil sie uns kaum Platz für neue Gewerbe- und Wohngebiete lässt", wie Maneth sagt. Gleichwohl will er Glaubers Vorschlag zumindest einmal gutachterlich prüfen lassen.

Auch beim BN wollen sie Glaubers Variante prüfen. Auf der anderen Seite haben sie sich dort längst festgelegt. Mit vielen Einheimischen fordert der BN, die B 16 entlang der Bahnstrecke durch Höchstädt zu führen. "Dort existiert die Trasse im Grunde genommen ja schon", sagt der BN-Mann Thomas Frey, "sie müsste nur angepasst und etwas ausgebaut werden." Gewiss ist nur eines: Bis die Umgehung errichtet wird - gleich welche Variante - vergehen noch Jahre.