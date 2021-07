Von Andreas Glas

Vor der Bergkulisse am Tegernsee präsentiert die CSU an diesem Freitag ihr Programm für die Bundestagswahl. Man wolle das gemeinsame Wahlprogramm mit der CDU um einige "Spezialitäten" aus Bayern ergänzen, sagte CSU-Chef Markus Söder am Morgen vor den finalen Beratungen des Parteipräsidiums.

Insgesamt 18 Seiten hat die Beschlussvorlage des Programms, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die Kernforderungen der CSU sind bereits seit längerem bekannt. Etwa die Erhöhung der Mütterrente, die im CSU-Papier explizit als "Grundbedingung für die nächste Bundesregierung" genannt ist. Im gemeinsamen Programm von CDU und CSU findet sich diese Forderung nicht. Zu den bereits bekannten Punkten im Papier gehört auch die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie und eine Homeoffice-Pauschale von 1000 Euro.

Beim Klimaschutz plant die CSU etwa eine "Klimaprämie für zuhause", einen über die Steuer absetzbaren Bonus bis zu 10 000 Euro für klimafreundliche Investitionen im Privathaushalt, etwa beim Kauf von Elektrogeräten. Ebenfalls im finalen Programmentwurf steht eine "Klima-AfA", also besondere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, die in Energieeffizienz investieren; und die Senkung der Mehrwertsteuer für regional erzeugte Lebensmittel.

Darüber hinaus will die CSU Berufspendlerinnen und -pendler entlasten. Demnach soll die Pendlerpauschale künftig in Abhängigkeit vom durchschnittlichen Jahres-CO2-Preis steigen. Pro zehn Cent, die Diesel und Benzin teurer werden, soll die Pauschale um einen Cent steigen. Ebenfalls im CSU-Papier stehen, unter anderem: die Verdopplung des Handwerkerbonus, höhere Strafen für Enkeltrickbetrüger und ein 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr.

In Umfragen zur Bundestagswahl kam die CSU zuletzt auf 36 Prozent in Bayern, die Union insgesamt auf rund 30 Prozent. Man habe noch "massiv Luft nach oben", sagte Parteichef Söder am Freitagmorgen. Es dürfe nicht darum gehen, "mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren". Man darf das als Ansage an Armin Laschet verstehen, den CDU-Chef und gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union. Aus der CSU war zuletzt immer wieder zu vernehmen, dass man Laschets Wahlkampf für zu passiv hält.

Am Tegernsee warnte Söder zudem vor "Zufallsmehrheiten", falls die Union bei der Wahl nicht "deutlich" die 30-Prozent-Marke überschreite. Deshalb brauche es nun klare Kante und klares Profil. "Wo die Union nicht stärker wird, ist eine Ampel mehr als möglich", sagte Söder über das Szenario einer Koalition aus Grünen, SPD und FDP. Insbesondere warnte der CSU-Chef davor, das Thema Steuerentlastungen der FDP zu überlassen. Hier müsse die Union versuchen, "alle Stimmen bei uns zu bündeln". Beim Thema Entlastungen hatte es zuletzt ja Unstimmigkeiten in der Union gegeben, weil CDU-Chef Laschet sagte, dass er im Moment keinen Spielraum für Steuererleichterungen sehe. Inzwischen sei man wieder "nahtlos in Übereinstimmung", sagte Söder.