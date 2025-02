Die Ampel war keine gute Regierung. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat es nie geschafft, eine gemeinsame Idee für Deutschland zu verfolgen. Stattdessen zerstritten sich die drei Partner vor aller Augen in zentralen Fragen der Finanz-, Energie- oder Sozialpolitik. Im November implodierte das Bündnis, Kanzler und Finanzminister rechneten in Fernsehansprachen persönlich miteinander ab. Als „schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte“, bezeichnete Markus Söder die Ampel. Sie kommt zumindest in die engere Auswahl – auch wenn man die schweren Krisen berücksichtigt, mit denen sie von Beginn an konfrontiert wurde.