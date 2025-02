Von Sebastian Beck, München

Es sieht alles nach einem wunderbaren Abend aus, gmahde Wiesn für die CSU, wie man in Oberbayern so sagt. Super Stimmung beim Wahlkampfabschluss der Union im Löwenbräukeller am Samstag, die CSU in Umfragen bei bis zu 42 Prozent im Freistaat. Dann präsentiert der BR um 18 Uhr die erste Wahlprognose: die Union bei 29 Prozent, die CSU bei 39 Prozent – und damit unter der ersehnten Marke. Durch das Foyer der CSU-Landesleitung in München geht ein ungläubiges Stöhnen. Und dann auch noch die Partybreaker von der FDP, die bei 4,9 Prozent liegen. Womöglich schon wieder eine Dreierkoalition im Bund – aus der Sicht der CSU eine Horrorvorstellung.