Der AfD-Wähler ist eher kein Briefwähler

Noch stehen Details zur Briefwahlquote aus, der Landeswahlleiter wird diese erst später veröffentlichen. Weniger als bei der vorherigen Bundestagswahl in Bayern dürfte es auf jeden Fall sein, trotz Trends dazu; 2021 gab es den Sondereffekt Corona-Pandemie, viele Bürgerinnen und Bürger mieden das Wahllokal. Stichproben in einzelnen Kommunen, für die derlei Daten bereits ausgewiesen sind, zeigen: AfD-Wähler sind keine Fans der Briefwahl. Beispiel Landkreis Dingolfing-Landau, die Heimat von AfD-Landeschef Stephan Protschka. Dort kam der AfD-Kandidat bei den Urnenwählern auf 33,3 Prozent, bei den Briefwählern nur auf 19,7 Prozent. Oder die oberbayerische AfD-Hochburg Waldkraiburg: 41,2 Prozent wählten die AfD dort mit der Zweitstimme an der Urne, lediglich 21,9 Prozent per Brief. Bei den anderen Parteien in den Stichproben sind es meist etwas mehr Brief- als Urnenwähler.



Der Grund wohl: Seit Jahren poltert die AfD gegen die Briefwahl und trichtert ihren Anhängern ein, dass es dort zu Betrug durch die „Altparteien“ und deren „Schergen“ komme. Auf Wahlveranstaltungen in Bayern ist diese Warnung immer wieder zu hören. Die Bayern-AfD mutmaßte in Posts im Netz mal, dass Briefwahlstimmen bis zur Auszählung „zwangsläufig mehrere Wege passieren, auf denen sie leichter verschwinden können“. Auch wähnt man bei Briefwahl in Seniorenheimen oder anderen Einrichtungen „Gruppendruck“ und Beeinflussung durch Bezugspersonen – „wer weiß schon“, hieß es lapidar zu den gewichtigen Anschuldigungen.