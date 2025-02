Vor etwa zwei Stunden klang Bayerns FDP-Chef Martin Hagen noch einigermaßen hoffnungsvoll. Er rechne mit einem langen Wahlabend für seine Partei. Die nächsten Stunden würden zeigen, ob die Liberalen in den Bundestag kommen, sagte er dem BR. Über personelle Konsequenzen für den Fall, dass seine Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitere, wollte Hagen zunächst nicht reden. „Es geht darum, dass die FDP in den Bundestag einzieht. Um alles andere machen wir uns ab morgen Gedanken.“Der Einzug in den Bundestag rückt allerdings eher in die Ferne, je länger der Abend voranschreitet - zumindest, was die Zahlen in Bayern anbelangt. In der ersten Hochrechnung kommen die Liberalen auf 4,7 Prozent. In der zweiten Hochrechnung sind es dann schon nur noch 4,2 Prozent. Dementsprechend gestaltet sich die Stimmung auf der FDP-Wahlparty, wie unser Kollege Maximilian Gerl berichtet: Nun nähert sich auch die Wahlparty der FDP Bayern im Münchner Künstlerhaus personell der Fünf-Prozent-Hürde - allerdings von der anderen Richtung: Seit die ARD die Partei bundesweit bei 4,7 Prozent listet, haben viele Mitglieder die Feier verlassen. Die übrigen verteilen sich in Grüppchen über den Saal. So richtig an eine Trendwende glaubt hier niemand mehr.