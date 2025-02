Die CSU hat zwar alle 47 Direktmandate in Bayern gewonnen, darf aber dennoch nur 44 Männer und Frauen in den neuen Bundestag schicken. Das liegt am neuen Wahlrecht, das verlangt, dass ein Direktmandat auch durch das Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckt ist. Für alle Direktmandate reichen die 37,2 Prozent der CSU in Bayern nicht. Und so kommen die drei Kandidaten nicht zum Zug, die in ihrem Wahlkreis zwar die meisten Stimmen bekommen haben, aber im landesweiten Vergleich am schlechtesten abgeschnitten haben. Das sind Sebastian Brehm im Wahlkreis Nürnberg-Nord, Volker Ullrich in Augsburg und Claudia Küng in München-Süd . Küng war zum ersten Mal angetreten. Brehm und Ullrich saßen bereits im Parlament.Nach dem bundesweiten Zweitstimmenergebnis von sechs Prozent stehen der CSU 44 Mandate zu. Die bisherigen sogenannten Überhangmandate wurden abgeschafft, um das Ziel zu erreichen, den Bundestag zu verkleinern.Die SPD stellt im neuen Bundestag 14 Abgeordnete aus Bayern, die AfD 22, von den Grünen sind es 14 und von der Linken 7.Zum Vergleich: Nach der Bundestagswahl 2021 hatte die CSU 45 Abgeordnete nach Berlin entsandt – damals hatte sie lediglich den Wahlkreis München-Süd an die Grünen verloren. Die SPD stellte aus dem Freistaat 23 Abgeordnete, die Grünen 19, die FDP 14, die AfD zwölf und die Linke vier. Nach der Bundestagswahl 2021 saßen insgesamt 117 Abgeordnete aus Bayern im Deutschen Bundestag.