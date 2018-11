19. November 2018, 18:43 Uhr Bund Naturschutz Bio in Kantinen gefordert

Der Bund Naturschutz (BN) fordert eine deutliche Ausweitung des Bio-Angebots in Kantinen - und dafür mehr Anstrengungen vom Staat. "Die bayerische Staatsregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag mittelfristig eine Verdopplung der Öko-Landbaufläche in Bayern als Ziel festgelegt", sagte BN-Landesvorsitzender Richard Mergner am Montag in München. Deshalb müsse die Staatsregierung nun auch selbst handeln, und in den Dienststellen ihrer Ministerien und nachgelagerten Behörden einen Anteil von mindestens 20 Prozent Biolebensmitteln als Vorgabe verankern. In jenen Kommunen, die sich im Netzwerk Biostädte zusammengeschlossen haben, seien solche Vorgaben bereits umgesetzt.