17. August 2018, 18:52 Uhr Bürokratie Pflegeschüler sollen Bafög zurückzahlen

Ein Hü und Hott im Wissenschaftsministerium kommt Schüler der Heilerziehungspflege teuer zu stehen: Sie sollen keine Bafög-Darlehen mehr bekommen und bereits ausgezahltes Geld in Höhe von mehreren tausend Euro noch vor Ende der Ausbildung wieder zurückzahlen. Der Grund: Ihre Ausbildung wurde im Februar 2017 für förderfähig erklärt, gut ein Jahr später machte das Wissenschaftsministerium das aber wieder rückgängig, weil Bafög nur für Vollzeit-Ausbildungen gewährt werden könne, die Heilerziehungs-Ausbildung dieser Definition aber nicht genügt. Mehrere Fachschulen haben sich bei der Staatsregierung beschwert. Die Landtags-Grünen kritisierten das Vorgehen der Behörden am Freitag scharf: "Die CSU-Regierung schafft es nicht mal mehr, in simplen Verwaltungsvorgängen zuverlässige Auskünfte zu geben, die wenigstens zwei Jahre lang Gültigkeit haben", sagte die Grünen-Abgeordnete Kerstin Celina.

Das Wissenschaftsministerium erklärte in einer Stellungnahme: "Derzeit wird geprüft, ob und inwieweit man den betroffenen Schülerinnen und Schülern nach den Grundsätzen des Vertrauensschutzes entgegenkommen kann. Dies gilt insbesondere für die etwaige Rückforderung von bereits ausgezahlten Leistungen durch die Ämter für Ausbildungsförderung." Wie viele Schüler die Kehrtwende trifft, ist nicht bekannt; in Bayern gibt es mehr als 30 Fachschulen für Heilerziehungspflege. Dabei geht es um für Schüler durchaus beträchtliche Summen. Eine ganze Reihe von Schülern können die Ausbildung so wahrscheinlich nicht beenden. An der Bamberger Fachschule hat die Hiobsbotschaft ein Fünftel der Schüler getroffen. "Mit diesem Hin- und Hergehüpfe frustriert die Staatsregierung dauerhaft motivierte junge Menschen mitten in ihrer Ausbildung und lässt Azubis und Ausbildende finanziell im Regen stehen", sagte Celina.