Mit einem Bündel an Vorschlägen will die "Junge Gruppe" - ein Zusammenschluss jüngerer CSU-Abgeordneter - die Zusammenarbeit mit dem Nachbarn Tschechien intensivieren. "15 Jahre nach der EU-Osterweiterung und 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist es an der Zeit, dem bayerisch-tschechischen Verhältnis neuen Schwung zu geben", heißt es in einem Positionspapier. In Anlehnung an den Elysée-Vertrag, mit dem die deutsch-französische Aussöhnung auf eine neue Ebene gehoben worden sei, sollen alle Kooperationen mit Tschechien "im Sinnes eines Donau-Moldau-Vertrags" vertieft werden. Ein Beauftragter soll Ansprechpartner für beide Seiten sein und Initiativen bündeln. Eine Idee ist auch die Gründung einer bayerisch-tschechischen Exzellenzuniversität durch die Zusammenarbeit bereits bestehender Hochschulen. Weitere Ziele sind ein parlamentarischer Freundeskreis, eine bayerisch-tschechische Informationsplattform im Netz für mehr gegenseitiges Verständnis, eine frühkindliche und schulische Sprachoffensive in Grenzregionen, eine Verbesserung der Bahnanbindung sowie Partnerschaften zur 5-G-Modellregion und beim Klimaschutz. "Wir wollen Bayern und Tschechien als Motoren für die Entwicklung Europas", sagt der CSU-Abgeordnete Gerhard Hopp.