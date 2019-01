16. Januar 2019, 18:39 Uhr Buchloe Attacke gegen parkende Frau

Ein Mann ist in Buchloe im Ostallgäu auf eine Autofahrerin losgegangen, als diese versuchte, ihren Wagen einzuparken. Möglicherweise, so vermutete die Polizei am Mittwoch, dauerte dem Mann das Einparkmanöver zu lange. Wegen der Schneeverhältnisse musste die 39-Jährige mit ihrem Kleinbus mehrfach rangieren. Der Mann, der die Szene am Straßenrand beobachtet hatte, öffnete die Fahrertür, schlug auf die Frau ein und bespuckte sie. Die Frau wurde leicht verletzt.