Von Susanne Hermanski und Sabine Reithmaier, Bernried

"Der arbeitet hier nicht mehr", lautet die Auskunft auf die Frage, ob ein Gespräch mit dem Direktor des Hauses Daniel J. Schreiber möglich sei. Über die Gründe schweigt das Buchheim Museum, verweist auf die gleichnamige Stiftung. In Bernried, einer geradezu bäuerlichen Idylle am Starnberger See, geht die Personalie als Gerücht um, ein Blick auf die Homepage des Museums bestätigt es: Dort wo bis gerade eben noch der Name des Direktors prangte, befindet sich jetzt eine Leerstelle, genauso bei der Position "Kommunikation & Public Relations", bis vor Kurzem besetzt mit Claudia Lamas Cornejo.