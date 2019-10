Ein Autofahrer ist in Schwaben frontal gegen einen Kinderwagen gefahren. Der darin sitzende Zweijährige wurde mit einer Gehirnerschütterung und Kopfverletzungen in eine Spezialklinik gebracht, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der Bub sei außer Lebensgefahr. Die elfjährige Schwester, die den Kinderwagen schob, wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Die Geschwister waren am Dienstagnachmittag in Buchdorf (Landkreis Donau-Ries) spazieren. Das Mädchen lief mit dem Kinderwagen auf der linken Straßenseite, als der Wagen entgegenkam. Der 57 Jahre alte Fahrer achtete laut eigenen Angaben auf die andere Fahrbahnseite, da dort häufig Kinder vom Sportplatz die Straße überqueren. Zudem sei er von der Sonne geblendet gewesen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.