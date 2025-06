Ein circa zwei Meter langer Wels verletzte fünf Badegäste im Brombachsee. Ein Experte erklärt, warum er das tat, weshalb er getötet werden musste und was es im Kontakt mit so großen Fischen zu beachten gilt.

Interview von Lena Hamel

Ein etwa zwei Meter langer Süßwasserfisch – genauer ein Wels, in Bayern sagt man dazu Waller – verletzte vergangenen Freitagnachmittag fünf Badegäste im Brombachsee in Mittelfranken. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken agierte der Fisch über einen längeren Zeitraum aggressiv und griff immer wieder Badegäste im Bereich der Schwimminsel an. Ein Sicherheitsrisiko, heißt es. Es folgten die Absperrung der Insel und die Tötung des Tiers. Mit drei Schüssen durch die Dienstwaffe eines Polizisten wurde der Waller verletzt. Durch dessen Benommenheit konnten zwei hinzugezogene Angler den Fisch mit einem Boot an Land bringen und waidgerecht töten.