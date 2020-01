Kurz vor dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VBW) für ein Handelsabkommen geworben. Dieses solle "der Wirtschaft Planungs- und Rechtssicherheit" geben und Handelsfreiheit schaffen, heißt es in einer Mitteilung. Nötig sei eine umfassende Vereinbarung, welche das Vereinigte Königreich "weiterhin möglichst eng an die EU-Standards bindet und einen weiteren Marktzugang ohne Zölle vorsieht". Ebenso dürfe es seitens Großbritanniens nicht zu einer Rosinenpickerei kommen: "Die EU-Standards beispielsweise in der Klima- und Umweltpolitik oder beim Verbraucherschutz müssen auch zukünftig für das Vereinigte Königreich gelten." An diesem Freitag wird Großbritannien die EU verlassen. Über die Ausgestaltung der künftigen Beziehungen herrscht weiter Unklarheit.