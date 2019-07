1. Juli 2019, 14:54 Uhr Verkehr Wo die Gleistrassen für den Brennerbasistunnel verlaufen könnten

In der Region Rosenheim wird gestritten, wo eine neue Gleistrasse für den Nordzulauf zum Brennerbasistunnel gebaut werden soll.

Die Planer haben fünf Varianten aus zuvor rund 100 Möglichkeiten herausdestilliert.

Bis Ende 2020 soll es einen finalen Trassenvorschlag geben. Über diesen muss dann der Bundestag entscheiden.

Von Matthias Köpf

Wenn es nach den erklärten Wünschen der Verkehrspolitiker in Bund und Land geht, dann sollte es für den Nordzulauf zum Brennerbasistunnel nur eine neue Gleistrasse geben: Aus dem Tiroler Inntal bis nördlich von Oberaudorf im Tunnel, dann über den Inn, und im Anschluss wieder komplett im Untergrund durch den Samerberg und unter Stephanskirchen östlich um Rosenheim herum. Doch diese Variante ist nur eine von fünf, welche die Deutsche Bahn, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und sein bayerischer Amtskollege und CSU-Parteifreund Hans Reichhart am Montag in Rosenheim vorgestellt haben. Rund 100 Gegner der Neubaustrecke hatten sie mit Pfiffen empfangen.

Aus Sicht der Politik hat die östliche Schleife um die 65 000-Einwohner-Stadt Rosenheim eben genau diesen Vorteil, dass sie in weiten Teilen im Tunnel verläuft, was den großen Widerstand in der Region gegen das Projekt eindämmern könnte. Auch eine zweite Variante führt mit etwas weniger Tunnelanteil östlich um Rosenheim herum. Dazu gibt es drei mögliche Trassen westlich der Stadt, die aber allesamt zwischen Kolbermoor und Bad Aibling hindurchführen - aller Voraussicht nach oberirdisch, denn der Seeton in diesem Gebiet gilt als äußerst schwieriger Baugrund. Das Risiko bei den beiden östlichen Varianten liegt dagegen im Grundwasser, das unter Stephanskirchen Richtung Inn strömt. Auch die Kosten für die vielen Tunnelkilometer dürften wesentlich höher liegen als für die anderen Varianten.

Den Ausbau und die signaltechnische Digitalisierung der Bestandsstrecke durch das Inntal plus erweiterten Lärmschutz, wie ihn die inzwischen 19 Bürgerinitiativen und der Bund Naturschutz in der Region fordern, wollen Planer und Politik ohnehin forcieren, um mit der absehbaren Eröffnung des Brennerbasistunnels im Jahr 2028 genügend Schienenkapazität auf deutscher Seite anbieten zu können. Auf längere Sicht ermögliche ein Ausbau der Bestandsstrecke aber weder schnellere Personenzüge nach Italien oder einen dichteren Takt im Nahverkehr noch die allseits beschworene Verlagerung des transalpinen Güterverkehrs auf die Schiene.

Die fünf Varianten, welche die Planer aus zuvor noch rund 100 Möglichkeiten herausdestilliert und dabei nach eigenen Angaben auch einige Vorschläge aus der Region aufgegriffen hatten, sollen jeweils nur detaillierter geplant werden. Bis Ende 2020 soll es einen endgültigen Trassenvorschlag geben, über den dann der Bundestag entscheiden muss. Eine fertige Neubaustrecke wird es nach Angaben der Bahn allerfrühestens 2038 geben, zehn Jahre nach Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels. Die Bürgerinitiativen im Raum Rosenheim bleiben allerdings dabei, dass auch mit einem Ausbau der Bestandstrasse ausreichende Zulaufkapazitäten zum Brennerbasistunnel zu schaffen seien. Die entsprechenden Pläne wollen sie in der kommenden Woche vorstellen.