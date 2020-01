Einige hundert Kritiker der geplanten Zulaufgleise Richtung Tirol und Brennerbasistunnel haben am Samstag im Norden Rosenheims mit Mahnfeuern gegen die Pläne des Bundes und der Deutschen Bahn protestiert. Mit 99 Luftballons markierten sie nach Angaben der Initiative Brennerdialog Rosenheimer Land auf einigen Kilometern die von ihnen angenommene Höhe und Breite der umstrittenen Trasse. Der Abschnitt wäre Teil der beiden östlichen Trassenvarianten, die vom Süden durch das bayerische Inntal, unter der Gemeinde Stephanskirchen hindurch, dann über den Inn und nördlich von Rosenheim weiter Richtung Kolbermoor und München führen würden. Die Politik setzt wegen des hohen Tunnelanteils und der geringeren direkten Betroffenheiten bei Anwohnern vor allem auf diese östlichen Varianten. Drei Trassenvorschläge westlich um Rosenheim herum gelten deswegen und auch wegen des weichen Untergrunds als noch schwieriger zu realisieren.

Die mehr als ein Dutzend lokalen Bürgerinitiativen gegen den Brennernordzulauf zweifeln jedoch generell an der Notwendigkeit des ganzen Projekts. Sie halten den Ausbau der beiden bestehenden Gleise durchs Inntal auch langfristig für ausreichend, wenn Österreich und Italien 2028 den Brennerbasistunnel in Betrieb nehmen. Bund und Bahn gehen bisher davon aus, dass zwei zusätzliche Gleise nötig sind, um den wachsenden transalpinen Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Spätestens Ende 2020 sollen die Planer ihren endgültigen Vorschlag für die Trassenführung vorlegen. Ehe gebaut wird, muss der Bundestag noch einmal über die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des Vorhabens befinden. Die Bürgerinitiativen haben sich zuletzt mit einer Petition an das Parlament gewandt, für die sie nach eigenen Angaben rund 18 000 Unterschriften gesammelt haben. Das Quorum von 50 000 Stimmen für eine öffentliche Erörterung im Petitionsausschuss plus Rederecht für die Beschwerdeführer haben sie damit allerdings deutlich verfehlt.