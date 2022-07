Von Matthias Köpf, Rosenheim

Wenn die Planer und Kommunikationsleute der Deutschen Bahn an diesem Dienstag im katholischen Pfarrheim in Grafing, tags darauf am Kirchplatz in Aßling und am Donnerstag in einem Gasthof in Tuntenhausen Station machen, um sich und ihre Pläne den Menschen von Angesicht zu Angesicht zu erklären, dann empfiehlt die Bahn den Besuchern das Tragen von Masken. Das ist natürlich immer noch der Corona-Pandemie geschuldet, aber wenn der eine oder andere Einwohner aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim mit Schaum vorm Mund zum Diskutieren kommt, dann wird das wohl eher an der jüngsten Trassenentscheidung für den Brenner-Nordzulauf liegen. "Limone" heißt in den frischbunt eingefärbten Codes der Planer das knapp 16 Kilometer lange Teilstück zwischen Grafing und Ostermünchen, das die neue Gleistrasse von München bis Tirol und damit den Nordzulauf zum Brenner-Basistunnel komplett machen soll. Das Entsetzen entlang der Strecke ist groß, der weitere Widerstand ist absehbar. Als hätten die Planer mit ihrer "violetten" Trasse rund um Rosenheim und durchs Inntal bis Kufstein nicht genug Probleme.