1. Juli 2019, 18:37 Uhr Brennberg Prügelattacke nach Vereinsfest

Vier Männer haben drei andere Männer in einer Wohnung in der Oberpfalz angegriffen und teilweise schwer verletzt. Die Opfer trugen Hämatome, Prellungen und Hautabschürfungen davon, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwei von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. Die Beschuldigten im Alter zwischen 37 und 50 Jahren hätten am frühen Montagmorgen die Tür einer Wohnung in Brennberg (Kreis Regensburg) eingetreten. Anschließend hätten sie auf die Opfer eingeschlagen. Begonnen hatte die Auseinandersetzung verbal während eines Vereinsfests. Die Beamten gehen davon aus, dass sich Angreifer und Opfern kannten. Beide Seiten waren nach Polizeiangaben teilweise stark alkoholisiert gewesen. Der Anlass das Angriffs war zunächst unklar.