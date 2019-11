Als das Land Bayern noch weitgehend agrarisch strukturiert war, stand der Namenstag in seiner höchsten Blüte. Im Jahr 1987 erzählte die aus der Salzburger Gegend stammende Bergbäuerin Barbara Passrugger dem Sozialhistoriker Michael Mitterauer, sie habe sieben Geschwister gehabt. Ihr Bruder Georg habe den Namen vom Großvater bekommen, Johann sei nach dem Vater benannt worden, Stefan nach dem Taufpaten, Franz Josef nach dem Kaiser, Anna nach der Mutter und Florian nach dem Feuerpatron, denn der Vater sei überzeugt gewesen, wo ein Florian im Haus sei, da brenne es nie. Den Namen der Schwester Aloisia habe der Pfarrer gewollt, und ihr eigener Name Barbara stamme von der Taufpatin. Diese Worte belegen eindeutig, welch eine Bedeutung der Namenstag hatte. Kein Wunder, dass es einst viel schlimmer war, der Oma nicht zum Namenstag zu gratulieren als ihren Geburtstag zu vergessen. Geburtstage besaßen keinen hohen Wert: "Erinnere mich bloß nicht", lamentierten die Omas, "jetzt bin ich wieder um ein Jahr älter." An den Namenstagen wurden dagegen opulente Feste gefeiert, und populäre Namenstage wie Josefi waren sogar halbe Feiertage.

Das weiß auch der frühere Nationaltorwart Sepp Maier aus Anzing bei München. In einem Interview sagte er vor kurzem: "Groß gefeiert habe ich meinen Geburtstag noch nie. Was wir, als ich Kind war, gefeiert haben, war der Namenstag. Das war bei uns im katholischen Bayern viel mehr wert." Auch im November stehen große Namenstage auf dem Kalender (Hubertus, Leonhard, Martin, Cäcilia, Katharina, Andreas), aber es ist nicht zu übersehen, dass sie schwer an Bedeutung eingebüßt haben. Zumindest im städtischen und im nichtkatholischen Milieu findet der Namenstag, über Jahrhunderte hinweg eine gesellschaftliche Institution, kaum Beachtung.

Detailansicht öffnen Der Klassiker für alle, die es ganz genau wissen wollen: der lithurgische Kalender zum Abreißen. (Foto: SZ)

Michael Ritter, Brauchtumsexperte beim Landesverein für Heimatpflege, erkennt momentan "geradezu eine Umkehrung dessen, was früher war". Der Bedeutungsverlust des Namenstages gehe einher mit dem Schwinden der religiösen Verwurzelung, sagt er. "Die Menschen hatten früher einen stärkeren Bezug zu den Heiligen, deshalb war der Namenstag viel mehr im Bewusstsein." Gedenktage wie Josefi (19. März), Johanni (24. Juni), Sankt Anna (26. Juli) oder Mariä Geburt (8. September) wurden sogar statt einer Datumsbenennung verwendet. Tobias Appl, Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz, kennt noch alte Menschen, die gewisse Ereignisse mit "14 Tage nach Josefi" oder "um Michaeli herum" einordnen.

Einer der wenigen Gedenktage, die noch richtig mit einer Person verbunden werden, sei der Martinstag am 11. November, sagt Michael Ritter. Auch den Nikolaustag (6. Dezember) rechnet er dazu, mit solchen Tagen seien schöne Geschichten verknüpft. Allerdings werde der Nikolaus mit dem Weihnachtsmann vermengt, einem weltlichen Gabenbringer. Deshalb werde der Nikolaus heute mehr als Märchenfigur wahrgenommen denn als Heiliger im christlichen Sinn.

Detailansicht öffnen Die heilige Anna wird am 26. Juli geehrt. (Foto: Imago)

Interessant ist, wie schnell sich die Auflösung der Namenstagstradition vollzieht. In der Folge 3 der in den frühen 80er Jahren gedrehten BR-Kultserie "Monaco Franze" wird der Namenstag der Frau des Franze (Spatzl) noch mit vielen Gästen gefeiert, und das mitten in der Stadt München. Bernhard Lübbers, der Leiter der Staatlichen Bibliothek in Regensburg, erinnert sich, er habe 1999 in Dublin eine Wohnung vor allem deshalb bekommen, weil er sich mit den Namenstagen auskenne. Dem Vermieter habe er erzählt, dass der den gleichen Vornamen wie er habe, Bernhard von Clairvaux. "Da ging ihm das Herz auf, das war ihm immens wichtig."

Sozialgeschichtliche Studien zeigen, dass sich die Namensgebung in Europa über lange Zeit hinweg an den Ahnen und den Heiligen orientierte. "Sie waren jene Bezugspersonen, an denen sich zu Beginn des Lebens durch die Übertragung des Namens eine erste Einordnung des Menschen in sein soziales Umfeld orientierte", schreibt Michael Mitterauer in seinem 1993 erschienenen Standardwerk "Ahnen und Heilige".

Laut Mitterauer lässt sich die Benennung nach Ahnen über zweieinhalb Jahrtausende hinweg nachweisen. Die Namensgebung nach Heiligen reicht bis in die Spätantike zurück. Der 407 gestorbene Kirchenlehrer Johannes Chrysostomos gab bereits den Rat, Kinder "nach heiligen Männern zu benennen, die durch Tugend hervorragten". Später trugen besonders die Franziskaner und die Jesuiten zur Verbreitung von Heiligennamen in der Bevölkerung bei.

Detailansicht öffnen Der heilige Josef wird am 19. März geehrt. (Foto: Imago)

Christliche Namen sind zwar immer noch beliebt, aber es sind nicht mehr primär die christlichen Patrone, an denen sich die Namenswahl orientiert. Dass der Schutzheilige für eine Familie von Nutzen sein könne, gehört in eine überkommen Vorstellungswelt. Die Zuflucht zum heiligen Florian als Namenspatron wurde durch Blitzableiter und Brandschadensversicherung deutlich abgeschwächt. Aber nicht nur die Motive der Namensgebung haben sich verändert. "Hinter der Revolution der Namensgebung stehen revolutionäre Prozesse der gesellschaftlichen Veränderung", schreibt Mitterauer. Wer gibt in großstädtischem Milieu seinen Kindern noch systematisch die Namen von Vorfahren, Verwandten oder Heiligen im strengen Sinne? Wer wählt den Erstnamen des Kindes nach dem Taufpaten? Vornamen sind nicht mehr gesellschaftlich verbindlich. Die Praxis hat sich individualisiert.

Die Kabarettistin Monika Gruber beklagt den Bedeutungsverlust der Namenstage. Es gebe eben keinen heiligen Kevin und keine heilige Mandy. "Ich glaube ja, dass sich manche Menschen den Namen für ihr Haustier besser überlegen als den Namen für ihr Kind", spöttelt sie. Aufsehen erregte 2015 ein Vater aus Passau, der bei der Namensgebung seiner Töchter den Idolen des FC Bayern huldigte. Die älteste Tochter bekam den Namen Dante, die zweite Tochter heißt unter anderem Arjen, nach dem Spieler Robben.