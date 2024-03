Von Olaf Przybilla, Kitzingen/Würzburg

Der Angeklagte hatte sich geärgert über Uwe Hartmann, einfach geärgert. Hartmann war damals Kommunalpolitiker in Kitzingen, Umweltreferent, vor allem sozialpolitisch engagiert. In der Pandemie hatte er nicht allein für eine allgemeine Impfpflicht plädiert. Er hatte sich auch für Mahnwachen zum Gedenken an verstorbene Corona-Opfer starkgemacht und dezidiert den Einsatz von Hilfskräften gewürdigt. Das alles war dem heute 31 Jahre alten Angeklagten zu viel, er war zu jener Zeit, wie man so sagt, "Querdenker". Weil ihm also die Einstellung eines Lokalpolitikers nicht passte, zündete er in der Nacht des 4. Februar 2022 dessen Auto an.