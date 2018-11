28. November 2018, 22:33 Uhr Brand bei Rosenheim Zugverkehr nach Österreich und Italien eingestellt

Grund ist ein größeres Feuer in der Lagerhalle einer Druckerei. Neben der Deutschen Bahn im Fernverkehr ist auch der private Anbieter Meridian in Nahverkehr betroffen.

Wegen eines Feuers in einer Lagerhalle in Oberbayern ist der Zugverkehr nach Österreich und Italien von Deutschland aus zunächst eingestellt worden. Betroffen war am Mittwochabend die Verbindung zwischen Rosenheim und Kufstein in Österreich, teilte eine Sprecherin der Bahn mit.

Züge aus Deutschland würden im Bahnhof Rosenheim warten, in der Gegenrichtung in Kufstein. Eine Umleitung gebe es nicht. Im Nahverkehr war die Privatbahn Meridian betroffen. n der Halle einer Druckerei in Flintsbach am Inn (Landkreis Rosenheim) brannten nach Angaben eines Polizeisprechers unter anderem Farben, die starken Rauch verursachten. Ein Mensch wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt.

Wie die Bundespolizei Bayern am späteren Abend twitterte, konnte das Feuer inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Bahntechniker kontrollierten demnach in der Nacht noch die Oberleitungen im Bahnstreckenabschnitt zwischen Oberaudorf und Flintsbach auf mögliche Schäden.

Der Brand in einer Lagerhalle bei #Fischbach konnte nach aktuellem Stand wohl von den Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden. Inzwischen wird die Oberleitung im Bahnstreckenabschnitt zwischen #Oberaudorf und #Flintsbach von Bahntechnikern auf mögliche Schäden geprüft. *RO — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 28. November 2018

Anwohner waren gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das lokale Magazin rosenheim24.de berichtet, einige Anwohner verteilen jedoch Tee an die zahlreichen Feuerwehrleute, die im Einsatz sind.