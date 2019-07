16. Juli 2019, 13:46 Uhr Überraschende Personalie Neuer Chef für BR-Studio Franken

Nach dem unfreiwilligen Abgang von Studioleiterin Katrin Degmair im Frühjahr ist Unruhe entstanden. Nun soll Tassilo Forchheimer von Rom nach Nürnberg wechseln.

Von Uwe Ritzer, Nürnberg

Von Rom nach Nürnberg, vom Vatikan an die Kaiserburg. Tassilo Forchheimer, 51, Korrespondent des Bayerischen Rundfunks (BR) und ARD-Studioleiter in der italienischen Hauptstadt, wird voraussichtlich neuer Chef des BR-Studios Franken. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird ihn Intendant Ulrich Wilhelm an diesem Freitag dem Rundfunkrat zur Wahl vorschlagen. Es gilt intern als sicher, dass das Gremium dem Vorschlag folgen wird. Mit der Personalie hofft der BR die in Zusammenhang mit dem unfreiwilligen Abgang von Studioleiterin Katrin Degmair entstandene Unruhe im Studio Franken dauerhaft zu befrieden.

Degmair wird den Sender nach 17 Jahren nun verlassen. Sie führte das Studio Franken fünf Jahre lang bis Ende April, dann wurde ihr Vertrag nicht mehr verlängert. Die 42-Jährige will sich jetzt eine Auszeit nehmen, "bevor ich mich neuen Aufgaben zuwende", erklärte sie einer BR-Mitteilung zufolge. Sie sei dankbar für das, "was ich gemeinsam mit einem starken Team im Studio Franken erreichen konnte". Auf Anfrage wollte Degmair keine weitere Stellungnahme abgeben.

Intendant Wilhelm attestierte ihr "für ihre engagierte Arbeit", Degmair habe den BR "hervorragend in der Region vertreten" und das Studio Franken, zu dem neben dem Hauptstandort in Nürnberg auch eine Außenstelle Würzburg gehört, "mit großem Einsatz erfolgreich weiterentwickelt". Ein großes Lob, das allerdings die Frage aufwirft, weshalb Katrin Degmairs Vertrag dann nicht verlängert wurde.

Offenbar sägten hinter den BR-Kulissen Kräfte am Stuhl der Studioleiterin. Gegner warfen ihr allzu forschen, bisweilen harten und zu wenig von Wertschätzung geprägten Umgang mit Untergebenen vor. Es gibt aber auch Stimmen im Studio Franken, die Degmair als Opfer eines üblen Intrigenspiels sehen und ihr professionelle Arbeit und engagierten Einsatz für fränkische Belange innerhalb des BR attestieren. Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, ob einem Mann in vergleichbarer Konstellation das gleiche Schicksal widerfahren wäre.

Aktuell leitet BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner kommissarisch auch das Studio Franken, das unter anderem den Quotenhit "Fastnacht in Franken" verantwortet. Nach den Vorstellungen Wilhelms soll Wagner bald von Tassilo Forchheimer abgelöst werden, auch wenn eine BR-Sprecherin das auf Anfrage nicht kommentieren wollte. Der Journalist arbeitet seit 1987 für den BR und durchlief dort diverse Stationen, unter anderem als stellvertretender ARD-Sprecher. Seit 2015 arbeitet er als Korrespondent in Rom. Forchheimers Berufung wäre eine Überraschung. Als Favorit für die Degmair/Wagner-Nachfolge galt Stephan Kirchner, Leiter der Bayern-Redaktion und ehedem selbst in fränkischen BR-Führungsämtern tätig.