Am 1. Oktober soll Anja Miller, 52, neue Leiterin des Studios Franken des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg werden. Am Donnerstag soll der Rundfunkrat über die Personalie abstimmen.

Von Uwe Ritzer

Das größte Regionalstudio innerhalb der ARD erhält eine neue Chefin: Am 1. Oktober soll Anja Miller, 52, neue Leiterin des Studio Franken des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg werden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Gremienkreisen des Senders hat Intendantin Katja Wildermuth Miller dem Rundfunkrat vorgeschlagen, der bei seiner am Donnerstag anstehenden Sitzung der Personalie noch zustimmen muss. Insider halten dies für eine Formsache. Miller würde den Posten von Tassilo Forchheimer, 56, übernehmen, der den Job nach fünf Jahren aufgibt und auf eigenen Wunsch in die Münchner Sendezentrale zurückkehrt.