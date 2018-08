23. August 2018, 21:59 Uhr Bonner Bundestag "Ich verstehe Ihr Hochdeutsch auch, dann müssen Sie schauen, dass Sie Bairisch verstehen"

Hias Kreuzeder hat sich weder als Abgeordneter der Grünen noch als Bauer reinreden lassen. Und er tut es heute noch nicht.

Von Matthias Köpf , Freilassing

So ein Che hält ungefähr zwei Jahre, sagt Hias Kreuzeder. Dann werde er zu bleich. Inzwischen hat er schon die dritte rote Fahne mit Che-Guevara-Porträt hängen, am Zaun in Eham bei Freilassing. Der Schriftzug "Hasta la victoria siempre" schaut zu dem mehr als 250 Jahre alten Bauernhaus. Hias Kreuzeder kann ihn lesen, wenn er aus dem Küchenfenster schaut. Sonst ist die Che-Ikone längst mehr Accessoire als Botschaft, aber aus Accessoires macht sich Kreuzeder wenig. Andererseits: Das Messer, das er 1987 zur konstituierenden Sitzung mit in den Bundestag brachte und das inzwischen zum Fundus im Haus der Bayerischen Geschichte gehört, hat er auch nicht als Waffe gebraucht.

Mit seiner Lederhose, den Kniestrümpfen, dem Leinenhemd und dem Janker war der Biobauer aus dem äußersten Südosten der Republik sowieso ein Exot. Das Messer bemerkte damals keiner außer Franz Josef Strauß. Der hatte sich als Ministerpräsident noch in den Bundestag wählen lassen und sein Mandat danach zurückgegeben. Zur ersten Sitzung aber sah ihn Kreuzeder im Saal Zeitung lesen. Er habe erst dem Strauß auf die Schulter getippt und dann auf den Rehfuß, der als Messergriff aus der Lederhose ragte. Da habe er recht gegrinst, der Strauß, sagt Kreuzeder heute.

Sonst gab es wenig Einverständnis zwischen den Schwarzen und Kreuzeder, einem frühen bayerischen Grünen, der als Neuling im Bundestag gleich mit dem rhetorischen Dreschflegel gegen die "kapitalistische Zwangswirtschaft" in der Agrarpolitik zu Felde zog. Die damalige Vizepräsidentin des Bundestags, Annemarie Renger, unterbrach ihn, um die Stenografen zu fragen, ob sie folgen können. "Es tut mir leid, wenn Sie kulturellen Nachholbedarf haben. Ich verstehe Ihr Hochdeutsch auch, dann müssen Sie schauen, dass Sie Bairisch verstehen", ist von Kreuzeder auf dem Mitschnitt von damals zu hören. Er blieb auch später beim Bairisch. "Wenn ich mich aufrege, dann rede ich automatisch bairisch, und da droben hab' ich mich nur geärgert", sagt er.

Über CSUler wie den Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle sowieso: "Gell Kiechle, ich weiß schon, dass dir die kleinen Bauern im Weg umgehen", wetterte Kreuzeder mal. Später habe er die Mitschrift bekommen. "Und die kleinen Bauern stehen auf dem Weg herum", stand in dem Entwurf. Die Bundestagsverwaltung habe gedroht, ihn für das Abgeordnetenporträt von der Polizei beim Fotografen vorführen zu lassen. Und an einem warmen Tag im Mai habe ihn der Wachdienst am Abgeordnetenhochhaus wieder weggeschickt. Da bin ich halt die zwei Kilometer in mein Zimmer gegangen und hab meine Schuhe geholt", erzählt Kreuzeder. "Aber demütigen haben mich die nicht können."

Gefallen lassen hatte er sich schon als Bub nie was. Schließlich musste er sich als Zwölfjähriger mit der Mutter um neun jüngere Geschwister und den Hof kümmern, nachdem der Vater 1961 nach längerer Krankheit gestorben war. "Am 17. Juli war die Leich', und am 18. haben wir das Korn gemäht mit der Sense", erinnert sich Kreuzeder.

Drei Wochen später, die Mutter sei gerade beim Erdäpfelschälen gewesen und er habe sich ein Brot gemacht, sei dann plötzlich der Jäger in der Küchentür gestanden und habe sich aufgespielt, dass das so nicht mehr weitergehe mit dem abendlichen Fußballspielen auf der Lichtung in der Au, obwohl das doch ihre größte Freude war. In der Erinnerung des 69-Jährigen holte der zwölfjährige Kreuzeder, ein Enkel, Urenkel und Ururenkel von drei Freilassinger Bürgermeistern, das größte Messer aus der Schublade und sagte dem Jäger, er solle sich schleichen, "sonst stich i di ab". Die Mutter sekundierte: "Der hat das fei so gemeint, was er gesagt hat." Der Jäger sei dann nie wieder in der Tür gestanden.