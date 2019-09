Nach einem Böschungsbrand müssen Fahrgäste der Bahn am Montag auf der Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg teils Umwege und längere Zeiten einplanen. Regionalzüge sollen einer Bahnsprecherin zufolge von den Morgenstunden an im Pendelverkehr fahren. Zwischen welchen Bahnhöfen der Zug oder die Züge hin- und herfahren, war zunächst unklar. Ein regulärer Regionalverkehr sei noch nicht möglich, sagte die Sprecherin. Schnellzüge werden über Schweinfurt umgeleitet und halten nicht an den Bahnhöfen Bamberg und Erlangen. Am Freitag hatte die Fahrt eines Güterzugs mit festgestellter Bremse den Brand bei Eggolsheim (Landkreis Forchheim) ausgelöst. Das Feuer beschädigte auf einer drei Kilometer langen Strecke Kabel am Gleis.