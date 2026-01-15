Michael Adam (SPD) hatte sich einiges vorgenommen, als er im Herbst 2023 in die Politik zurückkehrte, nicht nur politisch. Diesmal wolle er sich „nicht mehr mit Persönlichem verzetteln“ und „viele Jahre im Amt bleiben“, sagte Adam, nachdem ihn die Menschen in Bodenmais zum Bürgermeister gewählt hatten. Als Landrat in Regen war ihm das ja nicht gelungen, nach einigen Eskapaden hatte er sich 2017 zurückgezogen. Umso größer war die Überraschung über seine Rückkehr. Doch nun scheint genau das passiert zu sein, was nicht passieren sollte. Es sieht so aus, als habe sich Adam schon wieder verzettelt.