Michael Adam (SPD) hatte sich einiges vorgenommen, als er im Herbst 2023 in die Politik zurückkehrte, nicht nur politisch. Diesmal wolle er sich „nicht mehr mit Persönlichem verzetteln“ und „viele Jahre im Amt bleiben“, sagte Adam, nachdem ihn die Menschen in Bodenmais zum Bürgermeister gewählt hatten. Als Landrat in Regen war ihm das ja nicht gelungen, nach einigen Eskapaden hatte er sich 2017 zurückgezogen. Umso größer war die Überraschung über seine Rückkehr. Doch nun scheint genau das passiert zu sein, was nicht passieren sollte. Es sieht so aus, als habe sich Adam schon wieder verzettelt.
Alkohol, Körperverletzung und ein Facebook-PostNeuer Skandal um Bodenmaiser Bürgermeister Adam
Jung, rot, schwul: Als SPD-Landrat in Niederbayern machte Michael Adam bundesweit Schlagzeilen, auch wegen eines Sex-Skandals. Nach seinem Comeback als Bürgermeister stehen wieder Eskapaden im Raum.
Von Andreas Glas
