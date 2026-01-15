Zum Hauptinhalt springen

Alkohol, Körperverletzung und ein Facebook-PostNeuer Skandal um Bodenmaiser Bürgermeister Adam

Lesezeit: 3 Min.

Michael Adam ist wieder Bürgermeister von Bodenmais, seinem Heimatort im Bayerischen Wald.
Michael Adam ist wieder Bürgermeister von Bodenmais, seinem Heimatort im Bayerischen Wald. (Foto: Klaus Döhler)

Jung, rot, schwul: Als SPD-Landrat in Niederbayern machte Michael Adam bundesweit Schlagzeilen, auch wegen eines Sex-Skandals. Nach seinem Comeback als Bürgermeister stehen wieder Eskapaden im Raum.

Von Andreas Glas

Michael Adam (SPD) hatte sich einiges vorgenommen, als er im Herbst 2023 in die Politik zurückkehrte, nicht nur politisch. Diesmal wolle er sich „nicht mehr mit Persönlichem verzetteln“ und „viele Jahre im Amt bleiben“, sagte Adam, nachdem ihn die Menschen in Bodenmais zum Bürgermeister gewählt hatten. Als Landrat in Regen war ihm das ja nicht gelungen, nach einigen Eskapaden hatte er sich 2017 zurückgezogen. Umso größer war die Überraschung über seine Rückkehr. Doch nun scheint genau das passiert zu sein, was nicht passieren sollte. Es sieht so aus, als habe sich Adam schon wieder verzettelt.

Zur SZ-Startseite

MeinungSöders Hymnenpflicht
:Her mit der regulierten Heimatliebe!

Glosse von Katja Auer
Portrait undefined Katja Auer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite