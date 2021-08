Von Hans Kratzer

Er ist ein Prackl Mannsbild, so sagt man jedenfalls in Bodenmais zu Männern wie Wolfgang Schreil, deren Hände groß wie Baggerschaufeln sind und deren Statur sich durch eine massive Breite und Tiefe auszeichnet. Wenn sich der frühere Kraftsportler am Tisch seiner kleinen Wohnküche gemütlich niederlässt, dann wirkt sein Volumen noch beeindruckender als draußen in der Waldeinsamkeit, in der er normalerweise seine Tage verbringt.