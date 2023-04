Auf dem Platz vor dem Blumengeschäft, in dem am 10. März eine leblose Frau aufgefunden wurde, wurden Blumen und Kerzen niedergelegt.

Für die Tat in Lichtenfels kristallisiert sich ein mögliches Motiv heraus. Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Blumenhändlerin im fränkischen Lichtenfels kristallisiert sich ein mögliches Motiv für die Tat heraus. Nach SZ-Informationen gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es der tatverdächtige 17-Jährige auf Einnahmen aus der Ladenkasse abgesehen haben könnte. Wie aus eingeweihten Kreisen verlautet, soll unter anderem gefundenes Genmaterial der Grund für die weitere Inhaftierung des Schülers sein. Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt. Der Tatverdächtige habe sich bisher "nicht zur Sache eingelassen", erklärte Sprecher Christopher Rosenbusch.

Am vergangenen Freitag, zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod der Mitarbeiterin eines Blumengeschäfts, hatte die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Am Samstag erließ dann ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen den jugendlichen Deutschen. Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Ermittler in eine Jugendstrafanstalt gebracht worden.

Die 50 Jahre alte Verkäuferin war am 10. März abends von Passanten in Lichtenfels tot entdeckt worden. Diese hatten sich laut Polizei gewundert, dass gegen 21 Uhr vor dem Laden noch Auslagen aufgebaut waren und die Tür nicht versperrt war. Als sie nachsahen, fanden sie die leblos auf dem Boden liegende Frau. Die Obduktion der Leiche ergab äußere Gewalteinwirkung als Todesursache.

Die Kripo Coburg bildete eine 40-köpfige Sonderkommission mit Namen "Blume" und ermittelte gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Coburg. Mehrmals richteten sie Zeugenaufrufe an die Bevölkerung. Ob ein Zeuge den entscheidenden Hinweis auf den 17-Jährigen gab, wollte die Polizei bisher nicht sagen.