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Fränkisches SeenlandBlaualgen-Krise am Franken-Beach

Lesezeit: 4 Min.

Gähnende Leere statt Sommerfreuden: Am Seezentrum Langlau ist der Badestrand nahezu verwaist. Der Grund dafür ist das Badeverbot wegen Gesundheitsgefahr für die badenden Gäste.
Gähnende Leere statt Sommerfreuden: Am Seezentrum Langlau ist der Badestrand nahezu verwaist. Der Grund dafür ist das Badeverbot wegen Gesundheitsgefahr für die badenden Gäste. Uwe Ritzer

Eigentlich ist Hochsaison, doch vor allem die Tagesgäste am Altmühlsee und am Kleinen Brombachsee bleiben aus. Weil der Klimawandel ein Problem verschärft, das man seit Jahren nicht wirksam in den Griff bekommt.

Von Uwe Ritzer, Langlau/Absberg

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Die Vorstellung ist alles andere als appetitlich, um nicht zu sagen: gruselig. Larven von Saugwürmern dringen beim Baden kurzzeitig in die menschliche Haut ein und führen zu juckenden roten Flecken und kleinen Quaddeln. So geschehen am Kleinen Brombachsee, am Badestrand in Langlau. Solche Zerkarien seien „unangenehm, aber in der Regel harmlos“, schrieb das örtliche Gesundheitsamt auf eine blaue Warntafel.

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