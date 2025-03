Von Lisa Schnell

Da steht der Bischof also auf der Bühne in Soutane, mit feierlicher Stimme spricht er ein Gebet. Die Kinder zu seinen Füßen blicken ernst, gehört sich ja so. Dann fliegen drei Bälle auf die Bühne, der Bischof fängt sie. Er wirft sie in die Luft, jongliert, lacht, zieht Grimassen wie ein Clown. Zwischen prustenden Kindern springt er herum, das Kreuz auf seiner Brust baumelt lustig hin und her.