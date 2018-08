29. August 2018, 18:57 Uhr Bindlach Kennzeichen à la James Bond

Mit einer elektrischen Vorrichtung hat ein Autofahrer in Oberfranken auf Knopfdruck sein Kennzeichen verdeckt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war einer Streifenbesatzung auf der A 9 nahe Bindlach (Landkreis Bayreuth) ein Geländewagen aufgefallen, bei dem kein vorderes Kennzeichen zu erkennen war. Die Beamten stoppten das Auto, bei der Kontrolle kam der Grund zum Vorschein: Der 54-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg hatte eine Kennzeichen-Halterung mit einer Art elektrischen Jalousie betrieben. Diese wurde mit einer Fernbedienung betätigt, um das Kennzeichen aus Baden-Baden abzudecken. Der Fahrer räumte ein, dass er "unliebsame Bilder" der Polizei umgehen wollte. Er wurde wegen Kennzeichenmissbrauchs angezeigt. An Ort und Stelle montierten die Polizisten die Vorrichtung ab.