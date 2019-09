Am Tag nach der großen Innovationsankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist die Freude bei den bayerischen Hochschulen groß. Deren Chefs fühlen sich als "Motor für Innovation" durchaus gewürdigt. Sabine Doering-Manteuffel, Präsidentin der Augsburger Universität und Vertreterin der zwölf bayerischen Unis, spricht gar von Dankbarkeit dafür, dass "wesentliche Forderungen"aufgenommen wurden. Uta Feser, Chefin der Hochschule Neu-Ulm, nennt das Milliardenpaket einen "sehr guten Schritt" für die 19 Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW), zu viel sei in vergangenen Legislaturperioden "liegen geblieben". Die Präsidentinnen der bayerischen Hochschulverbände hatten immer wieder kritisiert, dass Bayern ohne Investitionen auf Dauer nicht mithalten könne im internationalen Wettbewerb um Spitzenforschung, renommierte Wissenschaftler, Drittmittel und Studenten.

In den kommenden fünf Jahren wollen Söder und Wissenschaftsminister Bernd Sibler mit einer Milliarde Euro Forschung, Sanierung und Bau von Hochschulen sowie die Anwerbung von Spitzenkräften anschieben und den Mittelstand unterstützen. Söder sprach am Mittwoch in Kloster Banz von 1000 neuen Professuren und weiteren 10 000 Studienplätzen - zusätzlich zu jenen 18 000, die er im April 2018 angekündigt hatte. Details will Söder am 10. Oktober in einer Regierungserklärung nennen. Bis dahin werden wohl einige Präsidenten bei Sibler ihre Konzepte anpreisen. Joachim Hornegger, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg etwa hofft, dass die nächste Exzellenzuniversität Bayerns in Franken liegen wird. "Wir fühlen uns angesprochen, wenn es um Innovation geht", sagt er. Schließlich sei die FAU in internationalen Innovationsrankings führend und gerade bei Künstlicher Intelligenz, Klima- und Wasserstoffforschung sowie Medizin vorn.

Aus der Opposition ist nur leise Kritik zu hören. Grundsätzlich sehen die Fraktionen die Investitionen positiv, verweisen aber auf bestehende Herausforderungen wie den Sanierungsstau. Verena Osgyan (Grüne) fordert eine höhere Grundfinanzierung. Christian Flisek (SPD) nennt die Investitionen "überfällig", die nicht mit anderen Versprechen "verrechnet" werden dürften. Die Milliarde würde zur "Mogelpackung". "Renovierung ist so notwendig wie neue Projekte", sagt auch Ex-Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch (FDP). Söders Offensive sei "wunderbar" für die Hochschulen, "aber er muss halt auch endlich mal was umsetzen", bisher habe Söder nur angekündigt.