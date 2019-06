6. Juni 2019, 18:47 Uhr Bildungsausschuss Kein Handlungsbedarf beim Mathe-Abitur

Das Kultusministerium sieht nach wie vor keinen Grund, nachträglich in die Abiturprüfung in Mathematik einzugreifen. Das Thema wurde am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtages besprochen, nachdem SPD und Grüne die Experten des Ministeriums zum Rapport bestellt hatten. Aber ein endgültiges Fazit wollte Adolf Präbst, Chef der Gymnasialabteilung, nicht abgeben. Die Abiturnoten stehen noch nicht fest. Die mündlichen Nachprüfungen laufen bis Freitag, erst dann melden die 430 Gymnasien endgültige Abiturschnitte. Finale Antworten könnte es sogar erst nach den Pfingstferien geben. Zwar zeichnet sich ab, dass der Matheschnitt schlechter ausfällt als 2018, aber das bleibe im Bereich der üblichen Schwankungen, sagte Präbst. Drei Mal meldeten die Gymnasien Zwischenstände ans Ministerium, der letzte ist wenige Tage alt: Laut Präbst hält die Mehrheit der Gymnasialdirektoren die Aufgaben für "anspruchsvoll, aber machbar", einzelne Schulleiter hätten die Aufgaben sogar als "sehr gut machbar", "schöner als im Vorjahr" und gerade für schwächere Schüler günstig bezeichnet.

Einige der 37 000 bayerischen Abiturienten hatten kurz nach der Matheprüfung Anfang Mai eine Online-Petition initiiert, in der sie gegen das höhere Niveau, die Textlastigkeit und unbekannte Aufgabenstellungen protestierten. Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte den Schülern zugesichert, "sorgsam" zu prüfen. 75 400 Menschen unterstützen die Petition bisher. Ähnliche Petitionen gibt es in zwölf Bundesländern, der Protest richtet sich auch gegen Pool-Aufgaben, die in mehreren Ländern bearbeitet werden müssen. Das bayerische Mathe-Abitur bestand maximal zu einem Drittel aus Pool-Aufgaben, zwei Drittel hatten sich bayerische Lehrer ausgedacht. Welche Aufgaben drankommen, entscheiden die Mathelehrer.

Grüne und SPD im Landtag sahen angesichts dieser vorläufigen Ergebnisse keinen Grund einzugreifen, regten aber eine Grundsatzdiskussion über Matheunterricht und Textaufgaben an. "Mathe darf kein zweites Deutsch-Abitur sein", sagte auch Michael Schwägerl, der Chef des Philologenverbandes. Das Saarland, Hamburg und Bremen hatten zuletzt bekannt gegeben, dass sie die Benotung nachträglich verändern werden. Die anderen Bundesländer lehnen das ab.