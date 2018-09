4. September 2018, 18:48 Uhr Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 "Der Schwere etwas entgegensetzen"

Hans-Joachim Wagner will Nürnberg für Kreative attraktiver machen und den Kulturbetrieb spürbar beleben

Interview Von Olaf Przybilla , Nürnberg

Die Stadt Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt Europas 2025, mit einem halben Dutzend Mitbewerbern wird gerechnet. Seit neun Monaten leitet Hans-Joachim Wagner das Bewerbungsbüro.

SZ: Herr Wagner, Sie stammen aus Nordrhein-Westfalen. Ihr erster Tag in Nürnberg war eigenwillig.

Hans-Joachim Wagner: Ich muss Städte und deren Atmosphäre erst erleben und finde die Möglichkeit, sich dafür einfach in einen Touristenbus zu setzen, durchaus probat. Ich war einigermaßen überrascht.

Von was?

Ich habe mich sehr geärgert über die Präsentation des Memoriums Nürnberger Prozesse. Diese Art von Skandalisierung konnte ich überhaupt nicht gutheißen.

Skandalisierung?

Die Dame am Mikrofon sagte: "So, jetzt fahren wir hier um die Ecke und dann können Sie den Platz sehen, an dem die Kriegsverbrecher aufgeknüpft worden sind." Diese Qualität der Ansprache hatte das. Was wiederum ich danach direkt angesprochen habe. Nürnberg muss genau an diesem Punkt klar, sehr präzise und eben gerade nicht skandalisierend sein. Die Aufarbeitung der NS-Zeit in der Stadt Nürnberg wird natürlich auch für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt ein großes Thema sein.

Sie haben den Blick von außen.

Und kann damit die Nöte der Stadt womöglich klarer sehen als Einheimische. Genauso aber kann man von außen die Potenziale der Stadt besser erfassen. Diese Perspektive ist nach wie vor geblieben. Ich frage mich zum Beispiel immer: Was macht die Farbe des Nürnberger Burgsandsteins mit mir und mit den Menschen dieser Stadt? Es ist eine etwas merkwürdige Farbe.

Hat beinahe einen Stich ins Triste.

Einen Stich ins Triste, genau, und legt sich bei mir wie Mehltau auf die Stimmung. Ich habe immer das Gefühl, dass man dieser Stimmung etwas entgegensetzen muss emotional. Auch das empfinde ich als Aufgabe unserer Bewerbung: der Schwere etwas entgegensetzen.

Neun Monate in Nürnberg. Was hat Sie bislang am meisten überrascht?

Ich konnte am Anfang mit dem Satz, den ich am häufigsten zu hören bekommen habe, wenig anfangen: Diese Stadt lebt vom Miteinander. Habe ich nicht verstanden. Inzwischen weiß ich: Es gibt hier tatsächlich die Kultur eines gemeinsamen Verständnisses. Dass so was in einer Halbmillionenstadt funktioniert, das überrascht mich.

Die Farbe von Burg und Stadtmauer haben etwas Schweres, aber auch etwas Heimeliges. Am Tiergärtnertorplatz kommen zur Blauen Stunde vor allem junge Menschen zusammen, um das Nürnberger Lebensgefühl zu genießen. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Halt mer zamm, sagt der Nürnberger.

Und das ist gelebt! Aber: Die Stadt wird sich weiter ausdifferenzieren. Und dieser Diversität gerade in der kulturellen Praxis werden wir eine Stimme geben müssen.

Ist denn die Bewerbung schon angekommen in der Stadt?

Bislang ist vieles abstrakt und muss das auch sein. Die Leute fragen sich noch: Was machen die da eigentlich? Wenn wir im Oktober die drei Hauptthemen der Kulturhauptstadtbewerbung kommunizieren, dann wird klar sein, wohin die Reise geht.

Eine Tendenz?

Eines ist jetzt schon klar: Alle erwarten, dass sich Nürnberg kritisch mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt. Die Frage, wie man heute erinnert, wird ein Thema unserer Bewerbung sein. Die Zeitzeugen treten ab, wie vermittelt man die Ereignisse trotzdem an die junge Generation? Die Stadtentwicklung und Europa als ein Norm- und Wertesystem werden sicher weitere Themen sein.

Bei der Bewerbung wird oft nach dem Bedarf gefragt. Wo ist der in Nürnberg?

Wir müssen uns fragen, ob die kommunalen Museen noch dem aktuellen Standard entsprechen. Wir müssen uns auch fragen, wie die Stadt für kreative Künstler attraktiv wird. Die Stadt hat sich in der Vergangenheit nicht intensiv genug um ihre Künstler gekümmert. Wie ist die Ateliersituation, wie viele Proberäume gibt es? Es gibt in Nürnberg keine hinreichend tragfähige Struktur für die Produktion von Kunst. Ich sage: Nürnberg ist an vielen Stellen nicht Avantgarde.

Kultureller Bedarf ist also da.

Andererseits gibt es die Akademie der Künste, und es ist Wahnsinn, was dort passiert. Nur ist das in der Stadt kaum sichtbar.

Sie hat ihre Heimat ja auch im Wald.

Aber da muss man dann eben schauen, wie man das ins Bewusstsein der Stadt hineinbekommt. Und man muss den Humus schaffen, der die dort ausgebildeten Künstler veranlasst, auch in Nürnberg zu bleiben.

Sie waren auch bei der missglückten Kulturhauptstadtbewerbung Kölns um den Titel 2010 mit dabei. Bei Ihrer Vorstellung führten Sie sich mit dem Witz ein: Wie es nicht funktioniert, das weiß ich bereits.

Der Kurator, Dramaturg und Kulturmanager Hans-Joachim Wagner, 57, arbeitete vor seinem Nürnberger Engagement bei der Kunststiftung NRW, als Fachbereichsleiter für Darstellende Künste und Musik. (Foto: Stadt Nürnberg)

Die Kölner hatten es komplett versäumt, die Bewerbung in der Stadt zu implementieren. Sie dachten, der Kölner Dom und der Kranz romanischer Kirchen reichen aus für so eine Bewerbung. Ein Kardinalfehler. Man hat die Jury am Dom in die Bimmelbahn gesetzt und hat sie durch die Altstadt zum Schokoladenmuseum gefahren. Nur mal so zum Vergleich: In Marseille hat man Jurymitglieder in ein Gefängnis gebracht und ihnen dort ein Theaterstück von Gefangenen vorgeführt.

Es wurde dann ja auch nicht Köln, sondern Essen und das Ruhrgebiet.

Eben. Die Kölner dachten, sie könnten mit ihrem kulturellen Erbe den Titel erringen, und das auch noch, ohne die Stadtbevölkerung einzubeziehen. So läuft das nicht.

Macht Sie das so optimistisch? Nürnberg tritt unter anderem gegen Dresden an. Was man mit Hochkultur verbindet.

Semperoper, Altstadt, Frauenkirche - klar: Dresden verbindet man mit international ausstrahlender Kultur. Das tut man mit Nürnberg eher nicht. Aber wie es auch ausgeht: Nürnberg wird immer gewinnen in diesem Prozess der Bewerbung. Weil es darum geht, ein neues Bewusstsein für die Stadt zu entwickeln. Und wenn es nur eine etwas rauere Debattenkultur ist. Dieser permanente Ausgleich und Konsens ist gut und wichtig, erzeugt auf Dauer aber auch ein gewisses Phlegma. Ich hab' dem Oberbürgermeister Ulrich Maly gesagt: Es kann nur gelingen, wenn wir in der Stadt einige Hebel umlegen.

Und? Haben Sie schon umgelegt?

Wir tun das jeden Tag.

Mit welchen künstlerischen Leitprojekten planen Sie denn?

Auch das werden wir im Oktober sagen.

Sie wissen, was der Künstler des sogenannten Stuhlturms von Nürnberg zu durchleiden hatte 2006? Es gab Tumulte.

Es wird zehn davon geben, zehn von solchen Stuhltürmen! Im Ernst: Es geht nicht um Provokation und Verwirrung. Uns geht es um Partizipation. Die wird auch für die künstlerischen Projekte eine große Rolle spielen.