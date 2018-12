17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Betrugsmasche Deutlich mehr Fälle von falschen Polizisten

Das Telefon klingelt, im Display wird 110 angezeigt. Ein perfekt Deutsch sprechender Mann stellt sich als Polizist vor, warnt eindringlich vor Einbrechern in der Nachbarschaft und empfiehlt, Geld und Wertsachen vorsichtshalber einem bald vorbeischauenden Beamten zu geben. Im Hintergrund sind Funksprüche wie in einer Notrufzentrale zu hören. Nicht wenige Menschen in Bayern sind in diesem Jahr auf diese Masche hereingefallen und haben mehrere Millionen Euro an Betrüger übergeben. Das Landeskriminalamt (LKA) beobachtet eine deutliche Zunahme bei solchen Betrugsfällen, zur Masche gehören neben falschen Polizisten etwa auch angebliche Richter. 2018 sei im Vergleich zum Vorjahr nochmals ein Anstieg zu verzeichnen, sagte eine LKA-Sprecherin. 2017 wurden in Bayern etwa 1000 solcher Fälle bekannt, in 75 davon waren die Betrüger erfolgreich. Für das laufende Jahr liegen noch keine genauen Zahlen vor. Die polizeiliche Kriminalstatistik für 2018 erscheint im kommenden Frühjahr.

Zum Beispiel in Unterfranken gingen bei der Polizei an einem Tag im November schlagartig etwa 50 Meldungen ein; gleichwohl war keiner dieser Betrugsversuche erfolgreich. Doch: "Da ist mit Sicherheit die Dunkelziffer sehr hoch", sagte ein Polizeisprecher in Würzburg. Viele Menschen schämten sich, dass sie auf den Trick hereingefallen seien. "Das ist eine von A bis Z durchorganisierte Betrugsmasche", so der Sprecher. Die Anrufe mit Geräuschkulisse hätten "gewissermaßen eine Dramaturgie", die Betrüger wüssten, "wie sie die Menschen gezielt beeinflussen und in Angst versetzen können". Täter würden gezielt das Telefonbuch nach Menschen mit älteren Vornamen absuchen. Die Polizei hofft, dass Aufklärung fruchtet. "Wir setzen alles daran, den Betrügern das Handwerk zu legen", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Dazu arbeiten bayerische Ermittler eng mit Kollegen in den anderen Bundesländern und beim Bundeskriminalamt zusammen.