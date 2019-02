28. Februar 2019, 18:38 Uhr Beschluss Regierung muss Auskunft geben

Landtag fordert Informationen zu Umwelt-Verträglichkeitsprüfungen

Die Staatsregierung muss dem Landtag heikle Fragen zu ihrem umstrittenen Umgang mit sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) beantworten. Überraschend stimmten die Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler am Donnerstag im Umweltausschuss des Landtags einem Berichtsantrag der SPD zu. "Es muss jetzt dringend geklärt werden, ob europäisches Umweltrecht in Bayern systematisch missachtet wird und welchen Einfluss dabei Wirtschaftslobbyisten haben", sagte Florian von Brunn, der Umweltexperte der SPD.

Hintergrund ist eine Petition eines Spitzenbeamten, in der auf Missstände hingewiesen wird. Mit einer UVP soll überprüft werden, welche Auswirkungen ein Bauvorhaben auf die Umwelt hat. In Bayern aber, so der Beamte in seinem Schreiben, hielten die Behörden eine solche Prüfung fast nie für notwendig. Da dies mit Europarecht nicht zu vereinbaren sei, bestehe ein hohes Risiko, dass Bauvorhaben durch Klagen etwa von Umweltverbänden jahrelang verzögert würden. So die Bedenken des Beamten. 2018 wurden die Behörden deshalb vom Umweltministerium angewiesen, im Zweifelsfall immer eine UVP durchzuführen. Der damalige Umweltminister Marcel Huber (CSU) zog das Schreiben an die Behörden allerdings wieder zurück, offenbar aufgrund von Bedenken aus der Wirtschaft. Grüne und SPD befürchten mögliche Umweltschäden, weil offenbar bei vielen Bauvorhaben keine UVP durchgeführt wurde.

Genaue Zahlen erbat der SPD-Landtagsabgeordnete Brunn zunächst vergebens von der Staatsregierung. Auf seine Anfrage, wie viele UVP 2017 und 2018 in Bayern durchgeführt wurden, erhielt er keine Antwort. Die Zahlen würden "in den Ministerin nicht zentral erfasst", heißt es in der Antwort. "Völlig unzureichend", nennt das Brunn und fordert eine erneute Antwort ein. Ihn wundert, dass es keine Daten geben soll und er verweist auf das UVP-Portal im Internet. Wie alle Länder ist Bayern verpflichtet, dort Informationen zu UVP einzustellen, hat dies aber noch nicht getan. "Die organisatorischen Vorbereitungen zur Nutzung des Portals stehen kurz vor dem Abschluss", heißt es aus dem Umweltministerium.