10. Mai 2019, 19:00 Uhr Berufung Geflügelmastanlage wieder vor Gericht

Im Rechtsstreit um eine der größten Geflügelmastanlagen in Bayern hat nun auch der beklagte Freistaat Berufung eingelegt. Das teilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Freitag mit. Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) hatte gegen den Freistaat geklagt, der die Anlage in Wolnzach - durch das Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm - genehmigt hatte. Das Verwaltungsgericht München hatte daraufhin im April den Betrieb der praktisch fertigen Anlage untersagt. Auch der betroffene Landwirt hat Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Seine Familie, die zuvor einen Stall mit 40 000 Hähnchenmastplätzen hatte, wollte die neue Anlage mit rund 145 000 Mastplätzen betreiben.