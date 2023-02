Von Andreas Glas

Wenn man so will, ist Christian Bernreiter das Klischee eines CSU-Politikers - und zugleich das Gegenteil. Körperlich robust, dialektstark, geradeheraus. Aber kein "Sprichbeidl", wie er selbst sagen würde, kein Sprücheklopfer, der nur die Superbayern-Pose beherrscht, die man in der CSU so gern pflegt, besonders im Postkartenland Oberbayern. Bernreiter kommt aus Niederbayern, wo der Wind mancherorts rauer bläst. Und bald ist er dort der mächtigste CSU-Politiker.