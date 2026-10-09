Nach tödlichen Schüssen auf zwei Behördenbeschäftigte bei einer Waffenkontrolle in der Oberpfalz hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 60-Jährige wurde dabei durch Schüsse leicht verletzt, berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. „Zum Tatmotiv können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.“

Stundenlang hatte sich der mutmaßliche Täter in einem Haus verschanzt. Mitten in der Nacht griffen die Einsatzkräfte dann zu. Mithilfe von Sprengmitteln und Schüssen nahmen sie den 60-Jährigen in Berngau fest. Zum genauen Ablauf der Geschehnisse äußerte sich die Polizeisprecherin nicht. „Das Ganze ging auf jeden Fall nicht widerstandslos, weil die Beamten auch schießen mussten“, sagte sie. Die Schüsse verletzten den mutmaßlichen Täter leicht am Bein; der Deutsche wurde im Anschluss medizinisch versorgt.

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Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag in Berngau im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz bei einer routinemäßigen Überprüfung eine 54 Jahre alte Mitarbeiterin und einen 45 Jahre alten Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt erschossen. Die beiden sollten unter anderem kontrollieren, ob der Mann seine Waffen ordnungsgemäß lagert.

Gegen 14 Uhr waren mehrere Notrufe bei Polizei und den Rettungskräften eingegangen. Die Zeugen meldeten Schussgeräusche. Es begann ein Großeinsatz der bayerischen Polizei, der sich bis tief in die Nacht zog.

Zunächst umstellten Beamten das Gebäude. Vor dem Wohnhaus entdeckten sie den 45 Jahre alten Behördenmitarbeiter leblos auf dem Boden liegend, er war bereits tot. „Der Tatverdächtige meldete sich telefonisch bei der Einsatzzentrale. Er gab in den folgenden Gesprächen an, in seiner Wohnung und im Besitz von Schusswaffen zu sein“, schilderte die Sprecherin. Er habe auch zugegeben, geschossen zu haben – und angekündigt, nicht widerstandslos aufgeben zu wollen.

Kräfte der Polizei sind in Berngau im Einsatz. Tizian Gerbing/dpa

Die Polizei sichert den Tatort rund um das Haus des Tatverdächtigen. Tizian Gerbing/dpa

Während Sicherungsmaßnahmen in dem Gebäude liefen, in dem sich der Mann noch verschanzte, entdeckten Einsatzkräfte die getötete 54 Jahre alte Kollegin des 45-Jährigen. „Wir gehen davon aus, dass sie schon im Zuge der Schüsse unmittelbar gestorben ist“, sagte ein Polizeisprecher. Dafür spreche die Auffindesituation.

Die Polizei hatte telefonisch Kontakt zu dem mutmaßlichen Schützen und versuchte über lange Zeit, ihn in Gesprächen vom Aufgeben zu überzeugen. Der Mann beharrte jedoch darauf, nicht widerstandslos aufgeben zu wollen.

„Schlussendlich ist dann ein Zugriff erfolgt, unter Anwendung auch von Sprengmitteln“, schilderte ein Polizeisprecher: „Dabei wurde der 60-jährige mutmaßliche Schütze durch Schüsse ins Bein leicht verletzt.“ Der Mann werde nun zunächst medizinisch versorgt.