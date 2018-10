14. Oktober 2018, 21:18 Uhr Berlin/München Glückwunsch, Ludwig Erhard!

In der Bundeszentrale der Grünen stimmt an diesem erfolgreichen Wahlabend alles - naja, fast alles. Erst muss Parteichefin Annalena Baerbock in Berlin kurz auf ihren Auftritt warten, weil eine Leinwand sich nicht wieder aufrollen lassen will und so der grüne Hintergrund für die Berliner Kameras fehlt. Dann gratuliert die 37-Jährige Bundeschefin den Spitzenkandidaten "Katharina Schulze und Ludwig Erhard!" - CDU-Politiker und "Vater des Wirtschaftswunders". "Katha Schulze und Ludwig Hartmann!" ruft Baerbock schnell in den Applaus und das Gelächter hinein. Bei mehr als 18 Prozent in den Hochrechnungen nach der Wahl kann das die Stimmung nicht trüben.