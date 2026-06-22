Der Höllentalferner gehört nicht zu den größten Gletschern der Alpen, aber zu den unfallträchtigsten. Einen Kilometer lang und 13 Hektar groß ist die Eisfläche noch, jeden Sommer schmilzt mehr weg. Der Klimawandel hat den Gletscher auf der Nordostseite der Zugspitze steiler und gefährlicher gemacht – das Eis ist oft blank, die Spalten werden größer, die Steinschlaggefahr nimmt zu. Über den Höllentalferner führt eine der anspruchsvollsten und beliebtesten Routen auf den höchsten Berg Deutschlands, der Höllental-Klettersteig. Schlüsselstelle ist die sogenannte Randkluft, der Übergang vom Eis in den mit Stahlseilen versicherten Klettersteig zum Gipfel.