Zwei Emus sind aus ihrem Gehege in Bergstetten im Landkreis Donau-Ries entwischt. Wie die exotischen Laufvögel entkommen konnten, war nach Angaben der Polizei am Montag zunächst unklar. Ein Emu lief am Sonntag zu einem Straußengehege in der Gegend und konnte dort wieder eingefangen werden. Der zweite Vogel wurde am Montagmorgen mehrere Kilometer von seinem Gehege entfernt gefunden. Das Tier drohte auf die dortige Staatsstraße zu laufen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nachdem ein herbeigerufener Tierarzt den bis zu 80 Kilogramm schweren Vogel nicht betäuben konnte, musste das Tier aus Sicherheitsgründen erschossen werden.