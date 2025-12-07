Gerade hat es wieder die Alpenvereins-Sektion München und Oberland erwischt. Dabei ist der Winterraum ihrer Stüdlhütte am Großglockner eigentlich geschlossen, seit vor fünf Jahren jemand eine Gaskartusche zu nah am Ofen gelagert hat. Die Explosion hat damals auch das Dach beschädigt, seither sammelt die Sektion das Geld, um den Winterraum gründlich zu restaurieren. Bis dahin hat sie ihn nur als Notraum eingerichtet, und speziell im Winter kann die Not da droben auf über 2800 Metern so groß werden. Das hält manche Bergsteiger dort und anderswo in den Bergen aber offenbar nicht davon ab, solche Räume rücksichtslos zuzumüllen und zu zerstören.
Rücksichtslose AlpinistenZerstörungswut in den Bergen
Nothütten im Hochgebirge können Leben retten. Doch immer öfter missbrauchen Bergsteiger sie als kostenlose Schlafmöglichkeit oder gar als Partyzone. Das kann für jene gefährlich werden, die wirklich Schutz suchen.
Von Lea Ehrenberg und Matthias Köpf, Berchtesgaden
