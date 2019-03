12. März 2019, 18:29 Uhr Bergrheinfeld Polizeischüler beigesetzt

Der vermutlich versehentlich von einem Kollegen erschossene Polizeischüler aus Würzburg ist am Dienstag in seinem Heimatort beigesetzt worden. Zur Trauerfeier in Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) kamen nach Polizeiangaben rund 750 Menschen. Auch Polizeifunktionäre und Staatssekretär Gerhard Eck (CSU) waren anwesend. Der 20-Jährige war am 28. März in der Unterkunft der Bereitschaftspolizei Würzburg von einem Schuss aus der Waffe eines 19-jährigen Mitschülers getroffen worden. Unter welchen Umständen sich der Schuss genau löste, ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter.