Von Matthias Köpf, Schönau am Königssee

Noch vier Stunden. Da, wo sich sonst jeden Tag Tausende Urlauber und Ausflügler drängen und oft eine Stunde und mehr auf ein Boot nach St. Bartholomä warten, verlieren sich an diesem Vormittag nur noch ein paar wenige Touristen. Eine Familie fragt sich, ob die Zeit bis zwei noch reicht für die Bobbahn. Auch das ältere Paar aus Niedersachsen möchte wenigstens noch ein bisschen was von dem mitnehmen, was beide eigentlich eine ganze Woche lang genießen wollten. Am Montag sind sie rund 1000 Kilometer hierher ins Hotel nach Schönau gefahren, wo sie dann noch am selben Abend erfahren haben, dass sie nun gleich wieder abreisen müssen. Spätestens bis 14 Uhr müssen alle draußen sein, dann gilt die Ausgangssperre im Berchtesgadener Land, um den aktuellen Corona-Ausbruch doch noch unter Kontrolle zu bringen. Also noch schnell ein Foto am Königssee und dann ins Auto, das einsam auf dem riesigen, aber jetzt nur schütter gefüllten Parkplatz steht.