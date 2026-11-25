Die „Adolf-Hitler-Straße“ gab es in Berchtesgaden von 1933 bis 1945, also ziemlich genauso lange, wie die Nazi-Herrschaft in Deutschland angedauert hat. Der Berchtesgadener Marktgemeinderat hatte dem „Führer“ am 25. März 1933 einstimmig die zentral gelegene Maximilianstraße verehrt – und im gleichen Beschluss hatte er einen Teil der daran anschließenden Hanielstraße nach dem damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg benannt, zum Dank für die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler kurz zuvor. Die Hitler-Straße heißt schon seit 1945 wieder Maximilianstraße, doch die „Paul-von Hindenburg-Allee“ soll ihren Namen auch über das Jahr 2026 hinaus behalten. Das hat der aktuelle Berchtesgadener Marktgemeinderat am Dienstagabend mit 14 zu sechs Stimmen beschlossen.

Dass die besagte Straße schon so lange so heißt, interessiere fast niemanden, sagte CSU-Gemeinderat Josef Prex gleich zu Beginn im Namen seiner Fraktion, der stärksten am Rat. Es habe der Reputation Berchtesgadens nicht geschadet, es gebe keine Hindenburg-Verehrung im Ort und auch keine auffälligen Probleme mit Rechtsradikalen. Und doch hatte Prex’ Parteifreund, der neue Bürgermeister Alexander Resch, zu der Sitzung nicht ins Rathaus geladen, sondern ins örtliche „Alpen-Congress“-Zentrum – wegen des erwarteten Interesses. Tatsächlich verfolgten rund 100 Zuhörer die Debatte.

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Denn was dem mittlerweile verstorbenen Heimatpfleger Johannes Schöbinger oder dem pensionierten Bundeswehr-Offizier Klaus Gerlach bei aller Beharrlichkeit nicht gelungen war, hat die vor wenigen Jahren gegründete „Initiative Berchtesgadener Land gegen Rechts – für Vielfalt und Demokratie“ seither geschafft: Der Verein hat der Lokalpolitik das Thema Hindenburg aufgedrängt und 2024 bewirkt, dass sich der Gemeinderat von der einstigen Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Hindenburg distanziert hat.

Eine Umbenennung der Von-Hindenburg-Allee hat die Initiative zwar gefordert, aber bisher nicht in aller Form beantragt, weil sie noch Überzeugungsarbeit leisten wollte im Gemeinderat und bei den nicht einmal 60 Anwohnern in der nur 250 Meter langen und einseitig bebauten Straße. Der seit diesem Jahr amtierende Bürgermeister Resch jedoch hat eine Abstimmung über zwei entsprechende Petitionen angesetzt, die in den vergangenen Jahren aus Norddeutschland und aus dem Allgäu eingegangen waren.

Ein Beschluss über solche Petitionen von außerhalb der Gemeinde wäre rechtlich nicht nötig gewesen. Dass Resch ihn dennoch herbeigeführt hat, erklärt er selbst als eine Art demokratischen Auftrag. Vertreter von „Berchtesgaden gegen Rechts“ halten es hingegen erklärtermaßen für einen Winkelzug, um das Thema mindestens für die fünfeinhalb Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl abzuräumen.

Der grüne Gemeinderat Bartl Wimmer, der auch dem örtlichen Tourismus-Zweckverband vorsteht, bezeichnete die Petitionen als „nicht antragsfähig“ und meldete vergebens formale Bedenken an. Inhaltlich erinnerte er an die „besondere Stellung Berchtesgadens in der Geschichte“, als damaliger zweiter Regierungssitz mit dem Obersalzberg als „Führersperrgebiet“ für Hitler und dessen Entourage. Wimmers Appell an den Rat, auch einmal die Außenperspektive einzunehmen und keinen „Riesen-Blechschaden für Berchtesgaden“ anzurichten, verfing allerdings nicht.

Norbert Egger vom Verein „Berchtesgadener Land gegen Rechts“ setzt sich seit Jahren für eine Umbenennung der Von-Hindenburg-Allee ein. Foto: Kilian Pfeiffer/dpa

Während Wimmer betonte, dass ein Wechsel der Adresse auch bei einem Umzug zumutbar sei, berief sich Hans Kortenacker von der „Berchtesgadener Bürgergruppe“ auf eine eigene Umfrage unter den etwa 40 Haushalten in der Hindenburg-Allee, wonach dort ganze vier Befragte für einen neuen Namen seien. „Das ist in dieser Frage meine Bibel, und mehr brauche ich nicht“, sagte Kortenacker. Für „Symbolpolitik“ stehe man nicht zur Verfügung.

Angetan zeigte er sich hingegen von Prex’ Vorschlag, sich am Vorbild Bad Tölz zu orientieren. Dort hat sich der Stadtrat 2013 entschieden, die Hindenburgstraße nicht umzubenennen und sie stattdessen zu einem „begehbaren Mahnmal“ umzugestalten. Seit 2015 säumen Stelen mit Informationen zu Hindenburgs verheerender Rolle als Feldherr im Ersten Weltkrieg, zu seiner strikt antidemokratischen Haltung und zu seiner Wertschätzung für Hitler als dem Erfüller seiner eigenen politischen Ziele die Straße.

Auch in Berchtesgaden stelle die Hindenburg-Allee „ein zeitgeschichtliches Zeugnis dar“, sagte Prex. Sie gehöre zur Geschichte und zur Erinnerungskultur des Orts und solle möglichst „als Außenanlage in die Dokumentation Obersalzberg integriert“ werden. Allerdings hat der Leiter der Dokumentation, der Historiker Sven Keller, schon bei früherer Gelegenheit erklärt, dass sich eine Ehrung Hindenburgs mit einem Straßennamen schwerlich mit einem demokratischen Gemeinwesen vereinbaren lasse.

Während die Freien Wähler zu keiner gemeinsamen Haltung gefunden hatten und nicht einheitlich abstimmten, legten die drei Grünen und die einzige sozialdemokratische Gemeinderätin den Fokus darauf, dass die Benennung einer Straße eindeutig eine Ehrung darstelle, die es für Hindenburg nicht geben dürfe.

Diese Auffassung vertrat nach der Sitzung auch der Ex-Offizier Gerlach, der im Hintergrund des aktuellen Ratsbeschlusses immer noch den von 1933 erkennt. Berchtesgaden danke Hindenburg damit also weiterhin für Hitlers Ernennung. Norbert Egger von „Berchtesgadener Land gegen Rechts“ zeigte sich „erschüttert und fassungslos“. Aufklärende Stelen über Hindenburg könnten seiner Ansicht nach auch sehr gut an einer Straße stehen, die nicht mehr dessen Namen trägt. Und zur Geschichte Berchtesgadens gehöre dann genauso gut eine „Adolf-Hitler-Straße“. Der Rat habe mit seinem Beschluss alles nur schlimmer gemacht, man werde den Kampf aber nicht aufgeben.

„Eine heutige politische Würdigung“ Hindenburgs stehe aber auch gar nicht zur Debatte, hieß es nach der Abstimmung in einer vorbereiteten Stellungnahme, die Bürgermeister Resch auch im Namen seiner beiden Stellvertreter verteilen ließ. Die historische Verantwortung Hindenburgs stehe außer Frage und dürfe „weder beschönigt noch relativiert werden“. Bei einer Entscheidung über die Von-Hindenburg-Allee müsse man aber auch „die Interessen der Anwohner“ und „die unterschiedlichen Auffassungen innerhalb unserer Bevölkerung“ berücksichtigen.

An die vermutete Auffassung der Mehrheit hatte auch Prex erinnert: So wurde 2013 in Garmisch-Partenkirchen eine vom dortigen Rat beschlossene Umbenennung der Hindenburgstraße per Bürgerentscheid mit einer Mehrheit von fast 90 Prozent wieder rückgängig gemacht. In Landau in der Pfalz kippten die Bürger im Februar 2025 einen ähnlichen Beschluss ihrer Räte. „Wenn man ehrlich ist“, sagte Prex, würde das in Berchtesgaden „höchstwahrscheinlich auch so ausgehen.“