Bei einer Bergtour zur Gotzenalm in den Berchtesgadener Alpen ist ein 82-Jähriger abgestürzt und gestorben. Nach Polizeiangaben rutschte der Senior aus dem Landkreis Miesbach in rund 1300 Metern Höhe auf einem nassen Steig aus. Er stürzte über einen steilen Hang etwa 70 Meter in die Tiefe. Seine beiden Begleiter alarmierten die Retter. Die Bergwacht konnte aber nichts mehr für den Mann tun. Nach dem Unglück am Sonntag übernahm ein Polizeibergführer die Ermittlungen zum Unfallhergang. Der Absturz ist der zweite tödliche Bergunfall in der Region innerhalb weniger Tage. Am Samstag war ein 51-Jähriger an der Watzmannsüdspitze in die Tiefe gestürzt und gestorben.