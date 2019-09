Im Salzbergwerk von Berchtesgaden sind am Mittwochmorgen bei einer Verpuffung vier Menschen verletzt worden. Es handele sich um Arbeiter im aktiven Teil des Bergwerks, also nicht in dem von Touristen zu besichtigenden Abschnitt, sagte der Sprecher der Einrichtung. Die vier Männer seien "zügig" geborgen worden und schwebten nicht in Lebensgefahr.

Zu der Verpuffung sei es bei Schweißarbeiten an einem Bohrspülwerk gekommen, sagte Bergwerks-Sprecher Peter Botzleiner-Reber am Morgen. Das Unglück habe sich gegen acht Uhr ereignet. Ob sich dabei Staub oder Gas entzündet habe, sei noch unklar. Das werde derzeit geprüft. Drei der Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, der vierte werde derzeit von Ärzten untersucht.

Statische Probleme gebe es im Bergwerk nicht, sagte Botzleiner-Reber. Es hätten aber alle Bergleute den aktiven Teil verlassen. Wann und wie dort weiter gearbeitet werde, das berate man derzeit. Botzleiner-Reber sagte, das Ganze sei eher ein "Arbeitsunfall, kein Grubenunglück". Die Bergleute seien alle in Sicherheit.

Zugleich habe man den touristischen Betrieb zumindest für den Mittwoch gestoppt. Gäste können damnach das Bergwerk heute nicht besichtigen.

In Berchtesgaden wird seit dem Jahr 1517 Salz abgebaut, also seit mehr als 500 Jahren ununterbrochen. Die dabei gewonnene Sole, eine Art Salzbrühe, wird durch eine 20 Kilometer lange Leitung bis nach Bad Reichenhall gepumpt und in der dortigen Saline weiterverarbeitet. Alte Teile des riesigen Bergwerks können besichtigt werden, jedes Jahr tun das nach Angaben der Einrichtung etwa 400 000 Touristen. Dieser Bereich des Bergwerks war am Mittwochmorgen zur Zeit des Unglücks aber noch nicht geöffnet.