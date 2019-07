23. Juli 2019, 18:29 Uhr Berchtesgaden Neue Forschungsstation am Berg

Die Technische Universität München hat am Dienstag im Gebirge bei Berchtesgaden eine neue Forschungsstation eröffnet. Der Holzbau am Roßfeld auf 1262 Metern Höhe soll der Erforschung des Ökosystems in den Alpen und insbesondere im Nationalpark Berchtesgaden dienen. Dazu richtet die TU eine neue Professur ein, deren Inhaber zugleich Forschungsleiter des Nationalparks wird. Zudem will die TU in der Forschungsstation, die über Labor- und Seminarräume sowie 40 Übernachtungsplätze verfügt, "neue Formen des naturwissenschaftlichen Schulunterrichts erproben". Es soll dazu mit dem Schülerforschungszentrum kooperieren, das die TU im Jahr 2011 mit dem Landkreis Berchtesgadener Land im Tal geschaffen hat.